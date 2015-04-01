Президент Молдови оголосив Путіну "бойкот", відмовившись їхати до Москви 9 травня

Як повідомляє «Німецька хвиля», за словами прес-секретаря глави держави Влада Цуркану, Тімофті вже «дав офіційну відповідь з цього приводу». 9 травня президент Молдови братиме участь в урочистостях у Кишиневі.

Також прес-секретар глави держави підтвердив, що молдавські військові не поїдуть 9 травня до столиці РФ. Раніше міністр оборони Молдови Віорел Чиботару заявив, що «підрозділи національної армії отримали запрошення для участі в параді Перемоги в Москві, але політичне рішення з цього приводу має прийняти керівництво країни».

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За ініціативою Партії комуністів парламент Молдови оголосив 2015 Роком ветеранів Другої світової війни. 9 травня всім учасникам війни, які живуть в країні, вручать спеціальну пам'ятну медаль. Її отримають як ветерани радянської армії, так і румунської, яка воювала на боці Німеччини. Всього в Молдові залишилося в живих близько 1,7 тис. ветеранів війни.