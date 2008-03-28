Щоб вступити до НАТО, Україні потрібні ті самі реформи, що й для ЄС

Для вступу до НАТО Україні потрібно здійснити такі самі реформи, що й для вступу до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Представництва Європейської комісії в Україні Ієн БОУГ сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Єдине, що я можу сказати, - це те, що ті реформи, які необхідно здійснити, щоб вступити в НАТО, вони дуже схожі на ті реформи, які необхідно провести, щоб приєднатися до Євросоюзу», - сказав посол, відповідаючи на питання, чи бачить він у майбутньому Україну членом НАТО.

І.БОУГ також зазначив, що, «наприклад, необхідні реформи в питаннях, які пов`язані з державним управлінням».

За словами посла, сьогодні в Єврокомісії «ми відстежуємо те, що відбувається відносно заявок щодо вступу в НАТО».

Водночас І.БОУГ зазначив, що йому, як представнику Єврокомісії, не треба займатися питаннями НАТО.