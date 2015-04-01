Президент Грузії назвав Росію головною проблемою безпеки в регіоні

Про це 31-го березня заявив президент Грузії Георгій Маргвелашвілі в щорічному зверненні до народу Грузії, пише Голос Америки.

Президент Грузії підкреслив, що російська окупація територій Грузії і зусилля Москви щодо їх анексії посилюють загрозу дестабілізації в регіоні.

За словами Маргвелашвілі, Москва «карає» колишні країни СРСР саме за їх європейський вибір. Тому в 2008 році відбулася окупація Грузії, а в 2014-м - війна в Україні, і з тієї ж причини ось вже багато років Росія підтримує придністровських сепаратистів.

Читайте такожНАТО і Грузія проведуть спільні навчання влітку 2015 року - ЗМІПроте крім військових дій, Росія вдається і до «м'якої сили» з метою дискредитації західних цінностей. За словами президента Грузії, це часто відбувається шляхом мобілізації антизахідних сил на місцях. За його словами, «щоб зупинити цю атаку, всередині країни необхідно консолідувати прозахідну порядку денного і працювати координовано з нашими західними партнерами».

Як заявив президент, Грузія визнає тільки мирний шлях врегулювання конфліктів. За його словами, європейська Грузія - найкращий гарант збереження самобутності абхазів і осетин і реалізації їх політичних і культурних прав.