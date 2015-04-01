У Токіо скасували правило, яке забороняло дітям галасувати на вулицях

Звуки, що супроводжують дитячі ігри на майданчиках, більше не вважаються шумовим забрудненням в японській столиці.

Відповідні зміни в законодавство внесла токійська влада у вівторок, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Правила, що існують у місті, згідно з якими рівень шуму в спальних районах не повинен перевищувати 45 децибел, призводили до того, що дітям іноді забороняли грати на майданчиках. Деякі дитячі центри обладнали свої майданчики звуковідбивачами.

Читайте такожУ Венеції можуть ввести штрафи для туристів із "гучними" валізами

Влада Японії розраховує, що тепер в Токіо буде відкрито більше дитячих центрів, що, в свою чергу, дозволить жінкам раніше вийти на роботу і сприятливо позначиться на міській економіці.