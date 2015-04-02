Померла перша дружина Джона Леннона

У момент смерті з нею був їхній спільний син Джуліан Леннон, передає Lenta.ru із посиланням на Billboard.

Синтія Леннон померла 1 квітня у своєму будинку на острові Мальорка.

Син Леннонів опублікував на YouTube відео, присвячене пам'яті матері.

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Відносини між Джоном Ленноном і Синтією Пауелл почалися після студентської вечірки з приводу закінчення семестру у Ліверпульському художньому коледжі. Пара одружилася у 1962 році. Від цього шлюбу у 1963 році народився їхній єдиний син Джуліан.

У 1968 році подружжя розлучилося після того, як Джон Леннон вирішив піти до Йоко Оно.

Синтія написала дві книги про своє життя з музикантом: A Twist of Lennon (1978 року) та «Мій чоловік Джон» (у 2006 році).

Нагадаємо, у травні минулого року в Токіо був госпіталізований Пол Маккартні.