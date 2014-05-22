У Токіо госпіталізований Пол Маккартні
18:01, 22 травня 2014Світ
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Пол Маккартні госпіталізований в Токіо з вірусною інфекцією, повідомили місцеві ЗМІ.
Пол Маккартні скасував концерти у зв'язку з госпіталізацією / REUTERS
71-річний музикант скасував концерти, заплановані в рамках гастрольного турне по Японії і Південній Кореї. Підтвердження інформації про його госпіталізацію з боку промоутерів або лікарні наразі немає, повідомляє Lenta.ru.
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