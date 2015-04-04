П'ятеро людей загинули внаслідок вибуху на півночі Афганістану

Як передає агентство Сіньхуа з посиланням на офіційне джерело, інцидент стався в суботу в афганській провінції Баглан.

Раніше повідомлялося про вибух, що прогримів у східній провінції Логар. Минулої п'ятниці легковий автомобіль, в якому перебувала сім'я з семи осіб, наїхав на придорожню міну. Всі, хто перебували в його салоні, в тому числі четверо дітей, загинули.

Поки жодне з діючих на території країни угруповань не взяло на себе відповідальності за інцидент, зазначає РИА Новости.

Днем раніше 17 людей загинули і ще десятки людей отримали поранення в результаті вибуху в провінції Хост на сході Афганістану. Вибух стався в адміністративному центрі провінції - місті Матун. Повідомлялося, що постраждали мирні жителі, які зібралися на демонстрацію проти глави місцевої влади.

Читайте такожІсламісти у світі за місяць убили понад 5 тисяч людейНа території країни діє радикальний рух "Талібан", урядові війська Афганістану постійно проводять спецоперації, спрямовані на боротьбу з бойовиками. Часто жертвами цих протистоянь стають мирні жителі.