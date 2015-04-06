"Єдина Росія" зміцнила зв'язок з в'єтнамськими комуністами
16:48, 06 квітня 2015Світ
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«Єдина Росія» підписала протокол про "розвиток і поглиблення" міжпартійних зв'язків з в'єтнамської Компартією (КПВ).
REUTERS
Церемонія пройшла в Ханої в присутності прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва і генерального секретаря ЦК КПВ Нгуєна Фу Чонга, передає ТАСС.
Підписи під документом поставили член Президії Генеральної ради ЄР Андрій Клімов і завідувач відділом міжнародних зв'язків ЦК в'єтнамської Компартії Хоанг Бінь Куан.
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"Цей протокол фактично йде в розвиток угоди про співробітництво між нашими партіями, яку було укладено в 2009 році. Це - програма чітко сформульованих кроків з розвитку партнерства між правлячими партіями, розрахована на період 2015-2017 років", - прокоментував Клімов підписаний документ.
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