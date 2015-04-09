У центрі Нью-Йорка станцію метро залило водою через прорив трубопроводу
09:32, 09 квітня 2015Світ
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У Нью-Йорку ввечері 8 квітня станцію метро на 14-й вулиці почало заливати водою через прорив трубопроводу.
Станцію метро на 14-й вулиці залило водою через прорив трубопроводу / Скріншот відео YouTube
Як повідомляє телеканал «Дождь», через це рух поїздів довелося зупинити.
Жителі Нью-Йорка викладають у соціальні мережі відеозаписи, на яких зображено як ллється зі стелі вода, що стікає по корпусах вагонів метро і заповнює колії.
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14-а вулиця в Нью-Йорку розміщена на Манхеттені. Неподалік від станції метро розташовані Нью-Йоркський університет і одна з головних площ району - Юніон-сквер.
Раніше УНІАН повідомляв, що Амстердам і Північна Голландія залишилися без світла, внаслідок чого закрили аеропорт і зупинилося метро.
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