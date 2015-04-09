У центрі Нью-Йорка станцію метро залило водою через прорив трубопроводу

Як повідомляє телеканал «Дождь», через це рух поїздів довелося зупинити.

Жителі Нью-Йорка викладають у соціальні мережі відеозаписи, на яких зображено як ллється зі стелі вода, що стікає по корпусах вагонів метро і заповнює колії.

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14-а вулиця в Нью-Йорку розміщена на Манхеттені. Неподалік від станції метро розташовані Нью-Йоркський університет і одна з головних площ району - Юніон-сквер.

Раніше УНІАН повідомляв, що Амстердам і Північна Голландія залишилися без світла, внаслідок чого закрили аеропорт і зупинилося метро.