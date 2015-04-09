Чеські міністри не змогли вирішити, чи потрібно президенту їхати до Москви 9 травня

"Бурхливі дебати членів чеського кабінету про поїздку президента Мілоша Земана до Москви на урочистості на честь 70-річчя Перемоги над фашизмом затягнулися за північ, але так і не принесли результату. Рішення відкладене до наступного засідання уряду через тиждень, до якого міністри сподіваються отримати точну програму перебування президента у російській столиці", передає РИА Новости із посиланням на республіканське радіо Чехії.

Прем'єр Богуслав Соботка ще перед засіданням уряду оголосив про те, що міністри від очолюваної ним Чеської соціал-демократичної партії (ЧСДП) не будуть перешкоджати поїздці президента, оскільки необхідно вшанувати пам'ять загиблих лише за звільнення Чехословаччини понад 100 тисяч радянських воїнів.

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Однак члени кабінету від Християнсько-демократичної партії (ХДП) категорично заперечили проти цієї поїздки, оскільки святкування у Москві передбачає присутність Земана на ювілейному військовому параді на Червоній площі.

"Я не маю нічого проти того, щоб віддати шану полеглим у роки Другої світової війни, але вважаю недоречною присутність президента на військовому параді у Москві за нинішньої міжнародної ситуації", - заявив лідер ХДП Павло Белобрадек.

У свою чергу, віце-прем'єр і голова руху ANO Андрій Бабіш вважає, що Земан вчинив би правильно, якби передумав їхати до Москви 9 травня.

До складу уряду входять представники ЧСДП (8 міністрів), ХДП та ANO (по 4 міністра), а також троє безпартійних, висунутих останніми двома партіями.

Незважаючи на висловлювані вже кілька місяців заперечення з боку лідерів як вищеназваних правлячих, так і опозиційних правих партій, президент Земан неодноразово заявляв, що має намір відвідати Москву 9 травня і тим самим вшанувати пам'ять радянських воїнів, загиблих за визволення Чехословаччини.

Вартість поїздки чеського президента до Москви разом із супроводжуючим персоналом становить близько 600 тисяч крон (25 тисяч доларів) плюс оплата використання урядового літака. Місцеві ЗМІ не виключають, що відомий своїм впертим характером Земан, у випадку якщо кабінет так і не затвердить його поїздку до Москви, може вирушити до російської столиці і як приватна особа звичайним авіарейсом.