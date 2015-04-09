Російські депутати бояться, що "Правий Сектор" заразить "екстремізмом" всю українську армію

Як пишуть Известия, член комітету Держдуми РФ з конституційного законодавства і державного будівництва Олексій Діденко (ЛДПР) підготував листи генеральному прокурору РФ Юрію Чайці та голові Верховного суду Росії В'ячеславу Лебєдєву.

"Російська судова система минулого року вже дала свою характеристику організації «Правий сектор» і визнала її екстремістською. Тепер же ЗС України демонструють, що розділяють позицію цієї організації, і приймають тисячі її бійців до своїх лав. Разом з прийняттям екстремістів українська армія приймає і їхній радикальний світогляд, екстремістські ідеї, які вони будуть транслювати, вже перебуваючи на офіційній службі у формі ЗС України. Враховуючи це, я попросив наші органи дати свою оцінку діям ЗС України", - заявив Діденко.

Читайте такожЯрош готовий легалізувати Добровольчий корпус як професійну штурмову бригаду"Я думаю, не варто визнавати армію екстремістською тільки через те, що до неї увійшли деякі екстремістські батальйони. Я радше погоджуся з тим, що екстремістським можна визнати керівництво України, яке дозволяє собі приймати до лав армії такі утворення", - заявив інший депутат Франц Клинцевич.

На початку квітня радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що бійці українського Добровольчого корпусу Правого Сектора (ДУК ПС) переходять на контракт у 79-ю бригаду.

Через два дні начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковник Віктор Муженко і керівник Українського Добровольчого Корпусу Дмитро Ярош під час зустрічі домовилися про формат взаємодії ДУК із Збройними Силами України та призначення Яроша на посаду радника Головнокомандувача ЗС України.