Яроша призначено радником начальника Генштабу ЗСУ

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Також визначено формат співдії ДУК зі Збройними Силами України. Про це генерал-полковник Віктор Муженко та Дмитро Ярош домовилися учора під час зустрічі в Генеральному штабі ЗС України.

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«Армія зробила великий стрибок за останній рік у нарощенні боєздатності для захисту України…Ми також цінуємо суттєвий внесок усіх добровольчих батальйонів у спільну справу захисту Батьківщини від агресора зі сходу. Бійці ДУК в багатьох боях гідно проявили свою високу мотивованість та бойовий дух. Їх досвід та знання працюватимуть на розвиток усіх Збройних Сил», - наголосив Муженко.

У свою чергу Ярош підкреслив, що єдність є ключовою умовою подальшої успішної боротьби та виявив готовність вибудовувати взаємодію та інтеграцію добровольчих батальйонів у ЗСУ.

Він запевнив, що ДУК , виконуючи спільні з Армією завдання, готовий підпорядковуватись армійському керівництву у питаннях, пов’язаних з обороною держави від зовнішнього ворога та дає можливість кожному патріоту захищати Україну.

«Хтось мобілізується в армію, а хтось іде у волонтери. Водночас є велика частина добровольців, які з різних причин не можуть воювати безперервно, але готові воювати на ротаційній основі. Ми шукатимемо також законодавчого відображення цих реалій ведення війни зокрема і для побудови соціального захисту таких бійців та їхніх сімей», - сказав Ярош.