Підприємець відкрив стрілянину в міланському суді: є загиблі
13:33, 09 квітня 2015Світ
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Люди, які знаходилися в будівлі у момент події, були евакуйовані.
REUTERS
У Палаці юстиції в Мілані відбулася перестрілка, в результаті якої є загиблі, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на італійські ЗМІ.
У момент події суд розглядав справу про фіктивне банкрутство. Повідомляється, що вогонь відкрив відповідач - підприємець Клаудіо Джардіелло - прямо під час слухань.
За даними італійського агентства AGI, загинули дві особи, ще одну особу поранено.
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Злочинець втік, в даний час його пошук ведеться всередині будівлі. Люди, що знаходилися в будівлі у момент події, були евакуйовані.
Місце події оточене поліцією.
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