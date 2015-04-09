Підприємець відкрив стрілянину в міланському суді: є загиблі

У Палаці юстиції в Мілані відбулася перестрілка, в результаті якої є загиблі, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на італійські ЗМІ.

У момент події суд розглядав справу про фіктивне банкрутство. Повідомляється, що вогонь відкрив відповідач - підприємець Клаудіо Джардіелло - прямо під час слухань.

За даними італійського агентства AGI, загинули дві особи, ще одну особу поранено.

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Злочинець втік, в даний час його пошук ведеться всередині будівлі. Люди, що знаходилися в будівлі у момент події, були евакуйовані.

Місце події оточене поліцією.