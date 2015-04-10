Хілларі Клінтон оголосить про свою участь у виборах - ЗМІ
23:20, 10 квітня 2015Світ
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Колишній держсекретар США Хілларі Клінтон може оголосити про висунення на пост президента у неділю, 12 квітня, підтвердили в демократичній партії.
Клінтон може оголосити про висунення на пост президента 12 квітня / blogs.reuters.com
Після цього, як очікується, Клінтон відправиться в штати Айова і Нью-Гемпшир, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Раніше про своє бажання взяти участь у виборах заявили сенатори від Республіканської партії Тед Круз і Ренд Пол.
Вибори президента в США пройдуть 8 листопада 2016. Аналітики вважають Клінтон одним з фаворитів передвиборних перегонів.
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У 2008 році Клінтон вже балотувалася на пост президента, але відмовилася від продовження передвиборної гонки і підтримала другого кандидата від демократів Барака Обаму.
Джерело: http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news
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