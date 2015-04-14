США відзначать 70-річчя Перемоги повітряним парадом у Вашингтоні - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на офіційного представника держдепартаменту США Марі Харф.

”Існує ряд способів, яким чином люди по всьому світу будуть відзначати річницю перемоги (у війні) в Європі. У Вашингтоні 8 травня буде повітряний парад. Я думаю, в деяких європейських столицях також будуть відзначати цей день”, - сказала вона.

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Харф підтвердила, що на параді на честь 70-річчя Великої Перемоги 9 травня в Москві США представлятиме посол в Росії Джон Теффт.

”Ми, безумовно, шануємо жертви, принесені тими, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні, в тому числі і мільйонів росіян, які також принесли свою жертву”, - сказала Харф. У цьому зв`язку вона нагадала, що ”президент США Барак Обама і глави інших держав зустрілися минулого року в Нормандії” на 70-річчі висадки союзних військ.