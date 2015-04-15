Сотні людей вийшли на вулиці Нью-Йорка, протестуючи проти поліцейського насильства (фоторепортаж, відео)

Сотні людей вийшли в ніч на середу в Нью-Йорку, виступаючи проти насильства поліцейських щодо громадян, передає РИА Новости з посиланням на агентство Associated Press.

Багато хто з демонстрантів скандували імена Еріка Гарнера та Вальтера Скотта, раніше застрелених поліцейськими під час затримання.

Акція почалася на одній з головних площ Манхеттена - Union Square, потім натовп пройшов Бруклінським мостом, частково порушивши рух автотранспорту. Організатори акції заявили, що аналогічні протести відбулися у 28 районах США.

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Останнім часом у США почастішали випадки загибелі чорношкірих американців від рук поліції. Хвилювання в американському суспільстві викликали, зокрема, загибель афроамериканців Еріка Гарнера, задушеного при затриманні у Нью-Йорку, і Майкла Брауна, застреленого поліцейським в штаті Міссурі.

Останній скандал за участю поліцейських відбувся у квітні у Чарльстоні (штат Південна Кароліна), коли поліцейський Майкл Следжер вісім разів вистрілив у спину 50-річному беззбройному місцевому жителю Вальтеру Скотту. На відеозаписі, що з'явилася в інтернеті, видно, як темношкірий чоловік починає тікати від поліцейського, який стріляє йому в спину.

Поліцейський заявив, що Скотт відібрав у нього електрошокер, і він вистрілив у чоловіка, так як злякався за своє життя. Однак на відеозаписі видно, що в момент події темношкірий чоловік не був озброєний.