У НАТО відреагували на заяви влади Росії щодо системи ПРО

В офіційній заяві прес-служби НАТО йдеться, що система ПРО фізично не зможе перехопити російські міжконтинентальні ракети, оскільки кількість пускових установок протиракет в Європі невелика, а їх можливості обмежені, передає Бі-бі-сі. Крім того, ці установки розташовані занадто близько до російської кордоні, або занадто далеко.

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У НАТО також спростували інформацію про проведення в Східній Європі навчань щодо застосування ядерної зброї. Прес-служба альянсу заявила, що НАТО ретельно дотримується всіх умов договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і зазначила, що Росія останнім часом сама стала проводити все більше ядерних навчань.

У повідомленні не уточнюється, чиї саме слова коментує прес-служба альянсу. У той же час у ньому говориться, що відповідну заяву було зроблено високопоставленими російськими чиновниками 16 квітня. В цей день з критикою на адресу системи ПРО і ядерних навчань у Східній Європі виступив російський міністр оборони Сергій Шойгу.