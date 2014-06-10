США не мають планів щодо встановлення систем ПРО ні в Україні, ні в Грузії - Нуланд

США не мають планів щодо встановлення систем протиракетної оборони ні в Україні, ні в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд під час прес-конференції в Києві.

"Ми не маємо планів протиракетну оборону організовувати ні в Україні, ні в Грузії ні зараз, ні в майбутньому", - сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, 8 червня Нуланд здійснила робочий візит до Одеської області.

Нуланд в Одесі зустрілася з керівниками Одеської і Дніпропетровської областей Ігорем Палицею та Ігорем Коломойським.

Заступник держсекретаря США підтвердила, що керівництво її країни підтримує позитивні зміни в Україні і центральна влада узяла курс на подальшу стабілізацію, особливо на сході країни. Вона також повідомила про перспективу здійснення економічної місії американських інвесторів восени поточного року.

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Після офіційної зустрічі Нуланд відвідала муніципальний спортивно-оздоровчий табір «Вікторія». Там вона подарувала дітям - сиротам, які зараз там відпочивають, три ящики м'ячів посиленої фактури - спеціально для гри на асфальтованій поверхні.У ході неформальних контактів Нуланд розповіла, що Одеса для неї - близьке і рідне місто. На початку 80-х років ХХ століття вона працювала по обміну вожатою в піонертаборі «Молода гвардія». А ще її родичі - бабуся і дідусь - виїхали до Америки на початку ХХ століття з Бессарабії.