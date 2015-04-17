13 діаспор Америки попросили Обаму про всебічну підтримку України - ЗМІ

Про це повідомляє VIDIA, медіапортал української діаспори, цитуючи повідомлення Українського конгресового комітету Америки.

Зокрема зазначається, що попросили додаткової фінансової допомоги, оборонної військової техніки та введення багатосторонніх санкцій проти Росії.

“Оскільки ситуація в Україні залишається критичною, українська громада США, разом з іншими етнічними громадами, стоять твердо у своїй підтримці Україні й закликають США визнати кризу в регіоні та зміцнити свою підтримку незалежності і територіальної цілісності України”, – говориться у повідомленні.

Агресія з боку Росії створює небезпеку не тільки для Сполучених Штатів Америки, але й для всього демократичного світу, вважають підписанти листа.

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Лист підкреслює віру, що “США стануть в обороні прав України та інших країн у регіоні, щоб вони жили вільно від небажаних зовнішніх втручань та змогли захистити свій суверенітет і незалежність».

Листа підписали представники 13-ти крайових організацій, серед яких: Американський Єврейський Комітет, Вірменська Асамблея Америки, Білорусько-Американська Асоціація, Чехословацька Крайова Рада Америки, Естонсько-Американський Крайовий Комітет, Грузинська Асоціація в Сполучених Штатах, Угорсько-Американська Коаліція, Об’єднаний Балтійсько-Американський Крайовий Комітет, Литовсько-Американська Громада, Польський Американський Конгрес, Словацька Ліга Америки та Український Конгресовий Комітет Америки.