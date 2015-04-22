Японія висловила глибоке каяття за агресію в роки Другої світової

"Ми дотримуємося принципів існування як мирна держава. Надалі ніхто в світі не повинен допустити неконтрольованого застосування зброї", - зазначив Абе, виступаючи на азіатсько-африканському саміті в Джакарті, повідомляє Російська служба BBC.

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Раніше влада Китаю і Південної Кореї не раз вимагали від Токіо офіційно визнати агресивність дій японської влади під час війни.