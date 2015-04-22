Японія висловила глибоке каяття за агресію в роки Другої світової
09:39, 22 квітня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловив глибоке каяття у зв'язку з агресивними діями своєї країни в роки Другої світової війни.
REUTERS
"Ми дотримуємося принципів існування як мирна держава. Надалі ніхто в світі не повинен допустити неконтрольованого застосування зброї", - зазначив Абе, виступаючи на азіатсько-африканському саміті в Джакарті, повідомляє Російська служба BBC.
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Раніше влада Китаю і Південної Кореї не раз вимагали від Токіо офіційно визнати агресивність дій японської влади під час війни.
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