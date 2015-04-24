Нову Зеландію струсонув потужний землетрус, можливі повторні поштовхи

Потужний землетрус магнітудою 6,3 стався у п'ятницю, 24 квітня, у Новій Зеландії. Про це повідомляє національна геологічна служба.

Його епіцентр розташовувався в 35 км на північний схід від містечка Каікоура і залягав на глибині 52 км.

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Землетрус відчувався на всій території Нової Зеландії. Інформації про жертви і руйнування поки не надходило, проте з багатьма прилеглими районами обірвався телефонний зв'язок.

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