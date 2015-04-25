У Москві знову скоєно напад на меморіал на місці вбивства Нємцова

У Москві невідомі знову вчинили напад на народний меморіал на місці вбивства Бориса Нємцова.

З Великого Москворецького мосту вранці було вивезено всі квіти, свічки і плакати. На цей час меморіал відновлено, повідомляє Радіо Свобода.

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Меморіал пам'яті Нємцова прибирали вже кілька разів. Погроми на мосту влаштовували активісти так званого «Русского освободительного движения SERB». Квіти і свічки з народного меморіалу вивозили й комунальні служби Москви.