"Окупанти - геть": Білоруські активісти вирішили зустріти путінських "Нічних вовків" з українським прапором (фото)

Білоруські громадські активісти Ольга Миколайчик, Андрій Мельников та Леонід Кулаков підготували до зустрічі "путінських" байкерів з клубу "Нічні вовки" плакат "Окупанти - геть", жовто-блакитний та біло-червоно-білий прапор і портрет загиблого на Майдані білоруса Михайла Жизневського, повідомляє Радыё Свабода.

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Однак самі байкери біля Кургану слави не з'явилися.

Скандальний мотопробіг «Москва-Берлін», який у суботу стартував з Москви, повинен був прибути на Курган слави у Білорусі 25 квітня о 23 годині.

Згідно з інформацією деяких джерел, колона вирішила зупинитися у Смоленську та попрямувати до Білорусі вранці у неділю.