Колона "Нічних вовків" залишила Білорусь через КПП Брест

Білоруські прикордонники щойно перевірили паспорти і пропустили "нічних вовків" - усього в колоні було близько 15 мотоциклів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Байкери зняли з головної машини російський прапор і передали його представнику російського консульства. До цього вони говорили, що консул буде присутній під час перетину польського кордону, але, як повідомляє наш кореспондент, дипломат залишився із прапором на білоруській стороні.

Раніше влада Польщі заявила, що не пустить у країну представників байк-клубу.

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Джерела у прикордонній службі Білорусі розповіли, що польська сторона останні кілька днів дуже ретельно перевіряє документи всіх, хто перетинає кордон. Зокрема, минулої ночі було відмовлено у в'їзді деяким байкерам, у яких не був заброньований готель у Польщі.

Як заявив один з учасників пробігу "Нічних вовків", їхні документи в порядку і вони сподіваються, що Польща їх все-таки пропустить.

Раніше УНІАН повідомляв, що білоруські активісти вирішили зустріти путінських "Нічних вовків" з українським прапором. Також повідомлялося, що Німеччина заборонила путінським "Нічним вовкам" в'їзд на свою територію.