Італія не підтримає продовження санкцій проти Росії

Про це заявив глава дирекції з міжнародної торговельної політики при Міністерстві економічного розвитку Італії Федеріко Айхберг, повідомляє Українська правда з посиланням на агентство AGI.

"Починаючи з лютого, Італія ясно і чітко заявляє: Рада міністрів не буде голосувати за продовження санкцій", — сказав Айхберг, додавши, що вважає Росію надійним партнером.

Айхберг виступав на конференції в Мілані, організованій асоціацією італійських промисловців Assolombarda і присвяченій торгівлі з Росією.

Читайте такожБагато держав ЄС хочуть завершити політику санкцій щодо Росії - Коморовський

Видання зазначає, що італійські компанії незадоволені тим, що через санкції проти Росії "сильно скоротився обсяг двосторонньої торгівлі", а втрачену частку ринку "поступово завоювали компанії з країн з економікою, що розвивається, таких як Китай, Індія і Туреччина".

У 2013 році Італія була другою європейською країною за кількістю експорту в Росію з сумою в 10,8 млрд євро. Але в 2014 році експорт знизився на 1,2 млрд євро, а в 2015, як передбачається, зменшиться ще на 3 млрд євро.

Як відомо, саміт ЄС у березні вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до кінця 2015 року і прив'язати питання санкцій до виконання мінських угод.

Поточна санкційна політика ЄС передбачає, що санкції можуть бути повністю зняті лише у випадку скасування анексії Криму. За умови виконання мінських угод санкції будуть послаблені.

А в разі їх невиконання (навіть за збереження поточної безпекової ситуації) санкції мають бути посилені.

Міжнародна спільнота запровадила санкції проти Росії після анексії нею Криму у березні 2014 року. Після перших обмежувальних заходів їх кілька разів посилювали.