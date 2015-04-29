Італія не підтримає продовження санкцій проти Росії
Італія не має наміру підтримувати продовження санкцій Євпропейського союзу, накладених на Росії через агресію в Україні.
Про це заявив глава дирекції з міжнародної торговельної політики при Міністерстві економічного розвитку Італії Федеріко Айхберг, повідомляє Українська правда з посиланням на агентство AGI.
"Починаючи з лютого, Італія ясно і чітко заявляє: Рада міністрів не буде голосувати за продовження санкцій", — сказав Айхберг, додавши, що вважає Росію надійним партнером.
Айхберг виступав на конференції в Мілані, організованій асоціацією італійських промисловців Assolombarda і присвяченій торгівлі з Росією.
Читайте такожБагато держав ЄС хочуть завершити політику санкцій щодо Росії - Коморовський
Видання зазначає, що італійські компанії незадоволені тим, що через санкції проти Росії "сильно скоротився обсяг двосторонньої торгівлі", а втрачену частку ринку "поступово завоювали компанії з країн з економікою, що розвивається, таких як Китай, Індія і Туреччина".
У 2013 році Італія була другою європейською країною за кількістю експорту в Росію з сумою в 10,8 млрд євро. Але в 2014 році експорт знизився на 1,2 млрд євро, а в 2015, як передбачається, зменшиться ще на 3 млрд євро.
Як відомо, саміт ЄС у березні вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до кінця 2015 року і прив'язати питання санкцій до виконання мінських угод.
Поточна санкційна політика ЄС передбачає, що санкції можуть бути повністю зняті лише у випадку скасування анексії Криму. За умови виконання мінських угод санкції будуть послаблені.
А в разі їх невиконання (навіть за збереження поточної безпекової ситуації) санкції мають бути посилені.
Міжнародна спільнота запровадила санкції проти Росії після анексії нею Криму у березні 2014 року. Після перших обмежувальних заходів їх кілька разів посилювали.