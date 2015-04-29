У столиці зруйнованого землетрусом Непалу почали виникати масові заворушення

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію AFP. За даними агенції, численні загони поліції сконцентровані неподалік від центрального автовокзалу міста, розташованого поблизу від будівлі парламенту.

Вранці на цьому місці зібралися тисячі мешканців столиці, які хотіли виїхати автобусами з міста. Коли автобуси, на які чекали охочі евакуюватися, не прибули, спалахнула бійка між поліцією та розлюченим натовпом.

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Раніше влада пообіцяла надати 250 автобусів для вивозу населення з міста, але до вокзалу не прибув жодний. Згідно з повідомленнями ЗМІ, ситуація із забезпеченням населення постраждалого від землетрусу міста необхідними речами катастрофічна. Передусім ідеться про продукти харчування, медикаменти, намети та воду.

Між тим, згідно з офіційними даними, кількість жертв стихійного лиха в Гімалаях лише в Непалі перевищила 5 тисяч осіб. Фахівці ООН припускають, що від землетрусу, який зачепив Непал, Китай та Індію постраждали в тій чи іншій мірі майже 8 мільйонів осіб.