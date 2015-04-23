ЗМІ: ЄС буде відправляти назад мігрантів, які прибули з Середземного моря

Таке рішення буде прийнято сьогодні в Брюсселі лідерами ЄС під час екстреного саміту з питань нелегальної міграції, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Guardian.

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У конфіденційному проекті заяви йдеться, що переважна більшість нелегалів, які добралися до Італії - в 2014 році таких було близько 150 тис. - будуть відправлені назад у відповідності з новою програмою швидкого повернення, узгодженої з прикордонним агентством ЄС (Frontex).

В цьому році до берегів Італії, Мальти та Греції дісталися понад 36 тис. нелегальних мігрантів.

"Проект резолюції також вказує на те, що надії на істотне розширення пошуково-рятувальних операцій у Середземному морі у відповідь на гуманітарну кризу, швидше за все, будуть розбиті, незважаючи на зростаючий тиск", - пише видання.

Заява саміту лише підтверджує рішення міністерств внутрішніх і закордонних справ країн про збільшення вдвічі фінансування у 2015 і 2016 роках операції "Тритон" та операцій прикордонного спостереження "Посейдон", які діють тільки в 30 милях від італійського узбережжя.

За даними видання, лідери ЄС, швидше за все, погодяться, що необхідно проводити систематичні зусилля щодо виявлення, захоплення і знищення суден, перш ніж їх використають перевізники нелегалів". Спільна військова операція ЄС буде здійснюватися в рамках міжнародного права.

Саміт буде розглядати запропонований главами МЗС і МВС країн ЄС план дій з 10 пунктів, що передбачає розширення заходів з пошуку та рятування мігрантів, боротьбу з перевізниками, що здійснюють нелегальне транспортування мігрантів.