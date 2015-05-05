США знову закликали Росію звільнити Савченко
США знову закликають Росію негайно звільнити всіх українських заручників разом з українською льотчицею та народним депутатом Надією Савченко.
Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США з посиланням на заяву в.о. заступника речника Держдепу Джеффа Ратке.
”Ми знову підтверджуємо наші серйозні занепокоєння щодо умов поводження з Савченко та утримання її під вартою, а також повідомленнями, що вона має серйозні проблеми зі здоров`ям в той час, коли продовжує залишатися заручником російської влади”, - сказав Ратке.
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”Ми закликаємо Росію звільнити Надію Савченко та всіх інших українських заручників негайно”, - наголосив Ратке.
Також він нагадав, що питання звільнення заручників було зобов`язанням Росії у відповідності до підписаних нею у вересні минулого року Мінських угод, а також плану імплементації цих угод від 12 лютого цього року.