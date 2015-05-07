Глава МЗС Австрії: Анексія Криму завадила лідерам ЄС приїхати до Москви 9 травня

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Росія 24" міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, пише ТАСС.

"Багато керівників держав і урядів будуть відсутні в Москві під час цих урочистостей, в тому числі і австрійський президент", - сказав австрійський міністр.

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"Нам було важливо послати Росії сигнал, що її дії в Криму і на сході України однозначно засуджуються", - сказав Курц.

У той же час глава МЗС Австрії повідомив, що президент країни Хайнц Фішер покладе вінки до могил радянських воїнів, похованих у Відні.