Глава МЗС Австрії: Анексія Криму завадила лідерам ЄС приїхати до Москви 9 травня
00:53, 07 травня 2015Світ
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Відмова більшості лідерів країн Євросоюзу від участі в параді, присвяченому 70-річчю Перемоги над фашизмом у Європі, зумовлений діями Росії в Криму.
Анексія Криму завадила лідерам ЄС приїхати до Москви 9 травня / Фото УНІАН
Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Росія 24" міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, пише ТАСС.
"Багато керівників держав і урядів будуть відсутні в Москві під час цих урочистостей, в тому числі і австрійський президент", - сказав австрійський міністр.
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"Нам було важливо послати Росії сигнал, що її дії в Криму і на сході України однозначно засуджуються", - сказав Курц.
У той же час глава МЗС Австрії повідомив, що президент країни Хайнц Фішер покладе вінки до могил радянських воїнів, похованих у Відні.
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