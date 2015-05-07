Берлінський суд скасував заборону поліції на в'їзд російських націоналістів з клубу "Нічні вовки"

У квітні федеральна поліція Німеччини відмовила у в'їзді представникам прокремлівського руху «Нічні вовки», після того як їх плани були піддані осуду, пише російська служба Голосу Америки.

Раніше у в'їзді в країну їм відмовила Польща.

Однак адміністративний суд Берліна у середу ухвалив, що у поліції не було достатніх підстав вважати, що росіяни становили загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці або міжнародним відносинам.

Читайте також"Хірург" підтвердив, що "Нічні вовки" отримали мільйони рублів з бюджету РосіїТаким чином, суд постановив, що їхні візи, видані Італією для вільного переміщення країнами Шенгенської угоди, дійсні і для Німеччини.

Рішення суду може бути оскаржене.