Берлінський суд скасував заборону поліції на в'їзд російських націоналістів з клубу "Нічні вовки"
10:50, 07 травня 2015Світ
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Берлінський суд скасував заборону на в'їзд для групи націоналістичних російських байкерів, які збиралися відзначити 70-річчя перемоги над нацизмом мотопробігом через столицю Німеччини.
REUTERS
У квітні федеральна поліція Німеччини відмовила у в'їзді представникам прокремлівського руху «Нічні вовки», після того як їх плани були піддані осуду, пише російська служба Голосу Америки.
Раніше у в'їзді в країну їм відмовила Польща.
Однак адміністративний суд Берліна у середу ухвалив, що у поліції не було достатніх підстав вважати, що росіяни становили загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці або міжнародним відносинам.
Читайте також"Хірург" підтвердив, що "Нічні вовки" отримали мільйони рублів з бюджету РосіїТаким чином, суд постановив, що їхні візи, видані Італією для вільного переміщення країнами Шенгенської угоди, дійсні і для Німеччини.
Рішення суду може бути оскаржене.
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