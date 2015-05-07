Головний аеропорт Риму закритий через пожежу

Про це повідомили на сайті аеропорту, передає Бі-бі-сі. Аеропорт закритий як мінімум до 14.00 за місцевим часом (15.00 за київським часом) - до тих пір він буде поступово відновлювати роботу в звичайному режимі.

Пожежа виникла в ніч на четвер в терміналі 3, який використовується для міжнародних рейсів, станом на 7 ранку пожежу було локалізовано. Дані про місце загоряння суперечливі, однак більшість джерел повідомляють, що вогонь спалахнув в камері зберігання.

Троє людей отримали легке отруєння чадним газом, серйозно ніхто не постраждав.

Дороги та залізничні лінії, що ведуть до аеропорту, теж закриті. Пасажирам, у яких на ранок сьогоднішнього дня був запланований виліт, порадили не їхати в аеропорт і зв'язатися зі своєю авіакомпанією для подальших роз'яснень.

Однак деякі міжнародні рейси з країн, що не входять в ЄС, прийняли за рахунок інших терміналів.