Аеропорт Риму відновив роботу після масштабної пожежі

Пожежа спричинила значні пошкодження Терміналу 3, який обслуговує міжнародні рейси, повідомляє Reuters.

Пасажирів рейсів, затриманих через подію, перенаправляють в інші термінали аеропортів. Багатьом пасажирам, як повідомляють очевидці, довелося нести свій багаж більше кілометра — автошляхи, що ведуть до аеропорту, були перекриті, щоб забезпечити проїзд спецтранспорту, який брав участь у гасінні пожежі.

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Причиною загоряння, за даними попереднього розслідування, стало коротке замикання в електрощитку в залі з магазинами, який знаходиться на ремонті. Раніше повідомлялося, що пожежа виникла в багажному приміщенні в підземній частині терміналу.