Другий пілот А320 в останні хвилини намагався запобігти зіткненню із землею - ЗМІ

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на видання Bild.

Французьке авіаційне відомство BEA опублікувало доповідь, в якій проаналізована інформація з «чорної скриньки» літака. У ній йдеться, що за півтори хвилини до падіння літака Любіц намагався підняти його на висоту, проте сили, з якою він натискав на важіль, не вистачило для виключення автопілота.

Професор Ельмар Джимулла розповів виданню, що в тому випадку, якщо пілот натискає на важіль з достатньою силою, то автопілот автоматично вимикається.

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На початку квітня стало відомо, що Любіц мав не тільки суїцидальні схильності, але і проблеми із зором після автомобільної аварії. У клініці, де він лікувався, Любіц говорив офтальмологу про те, що є пілотом лайнера і навіть розповідав про роботодавця.

Пасажирський літак Airbus А320 німецької авіакомпанії Germanwings, що летів з Іспанії в Німеччину, зазнав аварії у важкодоступному гірському районі на півдні Франції 24 березня. На його борту знаходилися 144 пасажири і шість членів екіпажу.