Швеція закликала ЄС продовжити тиск на Росію

Про це йдеться в поширеному в четвер доповіді шведського уряду про оцінку пріоритетів своєї діяльності в ЄС протягом 2015 року, повідомляє ЄС-плюс.

«У ці бурхливі часи європейські зовнішні дії продовжують перебувати під сильним тиском подій і нестабільності в країнах-сусідах. Російська агресія проти України - найбільший виклик світу і безпеки в Європі з моменту закінчення холодної війни, і об'єднаний ЄС повинен надати підтримку Україні і продовжувати чітку політику по відношенню до Росії», - написано в документі.

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Стокгольм також висловився за внесення необхідних змін в Європейську політику сусідства, над чим зараз працює Єврокомісія.