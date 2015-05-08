Грібаускайте нагадала про "болючі уроки" Другої світової війни

Таку заяву зробила в четвер президент Литви Даля Грібаускайте під час святкування разом з лідерами Центральної та Східної Європи закінчення Другої світової війни, пише DELFI.

"Потрібно пам'ятати історію і вчитися на її болючих уроках. Тому сьогодні Литва розуміє, що відбувається в Європі, де існує загроза і відбувається окупація та терор проти європейської держави. Я маю на увазі Україну. Уроки Другої світової війни кажуть, що ми не можемо залишатися спостерігачами, оскільки, якщо будемо залишатися осторонь і спостерігати, будуть гинути люди, відбуватися окупація, терор і злочини проти людяності", — сказала вона.

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Раніше влада Литви відмовилася направляти своїх представників на військовий парад до Москви, оскільки на ньому пронесуть прапор окупованого Криму". Про це заявила Грібаускайте, коментуючи інформацію про те, що Литву єдину з країн — членів Євросоюзу на урочистостях 9 травня в Москві не буде представляти посол.