Після провалу на виборах Мілібенд залишив пост лідера британських лейбористів

Офіційно відставка набере чинності пізніше в п'ятницю, після завершення урочистих заходів, присвячених Дню перемоги, який відзначається в Європі 8 травня, передає Бі-бі-сі.

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Тимчасовим лідером лейбористів стане заступник Еда Мілібенда Харієт Харман.

За результатами виборів про свою відставку заявили лідери ще двох партій - Найджел Фарадж з крайньої правої UKIP і Нік Клегг з Ліберально-демократичної партії.