Після провалу на виборах Мілібенд залишив пост лідера британських лейбористів
14:42, 08 травня 2015Світ
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Лідер Лейбористської партії Великобританії Ед Мілібенд заявив про свою відставку після провального результату, отриманого лейбористами на виборах у парламент.
REUTERS
Офіційно відставка набере чинності пізніше в п'ятницю, після завершення урочистих заходів, присвячених Дню перемоги, який відзначається в Європі 8 травня, передає Бі-бі-сі.
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Тимчасовим лідером лейбористів стане заступник Еда Мілібенда Харієт Харман.
За результатами виборів про свою відставку заявили лідери ще двох партій - Найджел Фарадж з крайньої правої UKIP і Нік Клегг з Ліберально-демократичної партії.
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