Саакашвілі: рішення НАТО щодо Грузії перевищило всі сподівання

Президент Грузії Михайло Саакашвілі вважає, що відмова НАТО надати Грузії програму МАР - кандидата в члени НАТО, обернулася для країни абсолютно безпрецедентним, новим рішенням, яке перевершило всі очікування і здійснило геополітичний переворот. "Абсолютно несподівано ми одержали значно більше того, на що сподівалися. У результаті ухвалено документ, який означає набагато більше, ніж МАР. У документі НАТО сказано, що сьогодні в Бухаресті вирішено - Грузія і Україна стануть членами альянсу", - сказав він.

М.Саакашвілі пояснив: "Це пряме зобов`язання з боку альянсу, що Грузія і Україна стануть членами НАТО". Він зазначив, що навіть надання програми МАР такої гарантії не дає. Грузинський президент висловив упевненість в тому, що країна стане членом альянсу набагато раніше за закінчення його другого президентського терміну.

За інформацією М.Саакашвілі, Росія "зробила все - починаючи з прямого шантажу і погроз до конкретних дій і обіцянок, - щоб МАР не був прийнятий". Але, вважає він, Грузія одержала значно більше. "Вважайте, що відбувся геополітичний переворот в нашому регіоні, - сказав президент Грузії. - Я не міг і мріяти про це". "Це історичний день для Грузії і для альянсу", - резюмував М.Саакашвілі.