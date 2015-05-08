Путін пояснив зростання смертності в Росії збільшенням тривалості життя

Як зазначає Медпортал, такий висновок Путін висловив в ході наради, підкресливши, що зростання показника смертності, в першу чергу, пов'язане зі збільшенням тривалості життя.

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«У чому причини? Збільшення тривалості життя змінило так звану структуру населення, про що я вже згадував. Зросла частка громадян похилого віку. Природно, що люди похилого віку з життя йдуть набагато частіше, ніж молоді люди, люди працездатного віку, різниця в рази. Я просив би Міністерство охорони здоров'я уважно відслідковувати цю ситуацію», — цитує президента РФ портал.

При цьому Путін зазначив, що в 2014 році в Росії було зафіксовано природний приріст населення, тобто народжуваність перевищила смертність. Він підкреслив, що показник малюкової смерті вийшов на мінімальний рівень за всю історію країни.