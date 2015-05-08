Путін пояснив зростання смертності в Росії збільшенням тривалості життя

16:53, 08 травня 2015
Світ
1173 0

Президент Російської Федерації Володимир Путін пояснив зростання смертності в Росії збільшенням тривалості життя.

REUTERS

Як зазначає Медпортал, такий висновок Путін висловив в ході наради, підкресливши, що зростання показника смертності, в першу чергу, пов'язане зі збільшенням тривалості життя.

Читайте такожСмертність в Україні в 2,5 рази вище, ніж в ЄС

«У чому причини? Збільшення тривалості життя змінило так звану структуру населення, про що я вже згадував. Зросла частка громадян похилого віку. Природно, що люди похилого віку з життя йдуть набагато частіше, ніж молоді люди, люди працездатного віку, різниця в рази. Я просив би Міністерство охорони здоров'я уважно відслідковувати цю ситуацію», — цитує президента РФ портал.

При цьому Путін зазначив, що в 2014 році в Росії було зафіксовано природний приріст населення, тобто народжуваність перевищила смертність. Він підкреслив, що показник малюкової смерті вийшов на мінімальний рівень за всю історію країни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter