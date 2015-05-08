У Росії чиновник втратив посаду через плакати з фашистами до 9 травня

Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає Lenta.ru.

Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто віце-мера міста Юрія Ахмедова, якому оголошено догану.

Відповідне рішення було прийнято після звернення до нього прокуратури з вимогою про усунення порушень законодавства про протидію екстремізму і покаранні винних.

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«В даний час перевірка триває», — розповіли в прокуратурі. За словами її співробітників, дії осіб, винних у появі плакатів, отримають «адміністративну та кримінально-правову оцінку».

У ході перевірки працівники прокуратури встановили, що на початку травня на вулицях Алапаєвська були розміщені святкові банери, на двох з яких були зображені солдати гітлерівської армії в обрамленні георгіївських стрічок і п'ятикутних зірок. Незабаром плакати були демонтовані. Як з'ясувалося, банери були виготовлені на замовлення міського управління культури.