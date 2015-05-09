У Москві сильна пожежа - стовп диму видно на параді біля Кремля

Про це повідомляє ГУМНС по столиці, передає РИА Новости.

Інформація про пожежу в складському приміщенні за адресою Сільськогосподарська вулиця, будинок 35С надійшла о 08.42. Повідомлялося, що горить одноповерхове двоярусне складське приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів. У результаті пожежі обвалилася покрівля всередині складу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"За уточненою інформацією, відбувається загоряння в одноповерховому двоярусному складському приміщенні на загальній площі близько 1000 квадратних метрів", — йдеться в повідомленні.

З вогнем борються близько 20 одиниць техніки і близько 60 осіб особового складу МНС.

Дим від пожежі на ВДНГ видно над Червоною площею, пишуть соцмережі.