Путін і Керрі не торкнуться теми санкцій під час переговорів - Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін 12 травня в ході зустрічі з держсекретарем США будуть обговорювати широкий спектр питань, однак тему санкцій піднімати не планують, - пишуть РИА Новости.

Порядок денний зустрічі президента РФ Володимира Путіна з держсекретарем США Джоном Керрі у вівторок в Сочі широка, але санкції — не наша тема, — сказав Пєсков журналістам.

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