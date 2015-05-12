Путін і Керрі не торкнуться теми санкцій під час переговорів - Пєсков
10:02, 12 травня 2015Світ
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Володимир Путін і Джон Керрі планують обговорити безліч питань, окрім санкцій.
Reuters
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін 12 травня в ході зустрічі з держсекретарем США будуть обговорювати широкий спектр питань, однак тему санкцій піднімати не планують, - пишуть РИА Новости.
Порядок денний зустрічі президента РФ Володимира Путіна з держсекретарем США Джоном Керрі у вівторок в Сочі широка, але санкції — не наша тема, — сказав Пєсков журналістам.
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