Російський депутат пояснив, чому Путін напав на Україну, але не ризикне поткнутися в Білорусь

Таку думку в інтерв'ю Апострофу висловив російський опозиціонер, псковський депутат Лев Шлосберг.

"Чому Путін ображається на Лукашенка, але терпить його випади? Просто він знає характер Лукашенка: по-перше, пошле на три букви, а, по-друге, підніме війська", - пояснив він.

На його думку, Лукашенко так само, як і Путін, тримає владу в руках і нікому не хоче її віддавати.

Читайте такожПутін хоче змусити Порошенка капітулювати - російський опозиціонер"Увійти армією в Білорусь неможливо. Встане вся країна. Я знаю настрій білоруського народу і знаю, на що здатне білоруське суспільство, в тому числі в питаннях захисту своєї території. Путін не поткнеться туди ніколи. Це виключено, у будь-якій ситуації. Він буде злитися, буде не пускати білоруські молочні та інші продукти на російський ринок, але він ніколи не піде проти Лукашенка і Білорусі, тому, що той (як і сам Путін) тримає владу в руках і нікому не хоче її віддавати", - додав політик.

"А в Україні в 2014 році було безвладдя. Українські еліти самі сприяли цьому безвладдю великою мірою. Коли падав президентський режим, йому на зміну могли прийти тільки тимчасові виконувачі обов'язків, які розуміли тимчасовість і нестійкість свого статусу. І з'ясувалося, що нікому захищати Крим", - порівняв він ситуацію в Білорусі з Україною перед анексією Криму.

Довідка. Лев Шлосберг - російський політик, депутат Псковських обласних Зборів від опозиційної партії "Яблуко", головний редактор газети "Псковська губернія", яка першою почала публікувати дані про таємні поховання загиблих в Україні псковських десантників.