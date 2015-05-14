Малайзія відмовилася прийняти понад 500 мігрантів

Судно виявили 13 травня біля берегів малайзійського штату Пенанг на півночі країни, через кілька днів після того, як більше ніж тисяча біженців прибули на малайзійський острів Лангкаві, передає радіо "Свобода".

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Заступник міністра внутрішніх справ країни Ван Джунаїд Джафар заявив сьогодні, що Малайзія не в змозі впоратися з напливом мігрантів. За його словами, держави Південно-Східної Азії повинні чинити тиск на М’янму, щоб влада цієї країни вирішили проблеми народності рохінджа, яких переслідують і які не мають громадянства.

Днем раніше Індонезія не дозволила судну з біженцями причалити до своїх берегів.

Передбачається, що в Малаккській протоці продовжують залишатися судна з тисячами мігрантів на борту після того, як їх залишили капітани, пов’язані зі злочинними угрупованнями, які займаються торгівлею людьми.