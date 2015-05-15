Помер американський блюзовий музикант Бі Бі Кінг

Бі Бі Кінг, за словами його адвоката, помер уві сні в четвер о 21:40 за місцевим часом у своєму будинку в Лас-Вегасі, передає Lenta.ru із посиланням на Associated Press.

6 квітня 2015 року гітарист був госпіталізований. За інформацією ЗМІ, у Бі Бі Кінга діагностували зневоднення організму через цукровий діабет другого типу. Він страждає на це захворювання більше 20 років. Через два дні він був виписаний з лікарні.

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Бі Бі Кінг (справжнє ім'я Riley B. King) — один із найвідоміших авторів і виконавців блюзу, володар кількох премій «Греммі». У 2006 році він вирішив відмовитися від виступів у Європі, пославшись на вік і слабке здоров'я.

У 2011-му американський журнал Rolling Stone поставив виконавця на шосте місце у списку найбільших гітаристів усіх часів.

Нагадаємо, на початку року УНІАН повідомляв, що помер легендарний грецький співак Деміс Руссос.