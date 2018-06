Помер легендарний грецький співак Деміс Руссос

Як повідомляє Le Figaro з посиланням на дочку музиканта, причина смерті поки невідома. Останнім часом він проживав як у Греції, так і у Франції, де у нього був будинок в розташованому поряд з Парижем місті Нейї, передає Lenta.ru.

Деміс Руссос (Артеміос Вентуріс Руссос) народився 15 червня 1946 року в місті Олександрії. Музичну кар'єру почав у віці 17 років у складі групи Aphrodite's Child. У 1968 році група перебралася в Париж, де отримала популярність. У 1971 році Деміс Руссос почав сольну кар'єру. Записав свої найвідоміші пісні: We Shall Dance, Goodbye My Love, Souvenirs. За свою музичну діяльність він продав близько 60 млн копій альбомів у всьому світі.