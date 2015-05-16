Бойовики «Ісламської держави» стратили десятки мирних сирійців

Бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» організували масову страту в центральній частині Сирії.

Про це РІА Новини повідомило військове джерело.

За його словами, різанина сталася в селищі Аль-Амирія в трьох кілометрах від руїн древньої Пальміри. «Напади були й на військове містечко, вбито 45 мирних громадян», — додав він.

Запеклі бої за місто, де знаходиться одна із пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО стародавні руїни Пальміри, тривають третій день.

За словами співрозмовника агентства, терористи відступають з поселень на північному сході Пальміри. Деякі загони бойовиків безуспішно намагаються взяти висоту, звідки можна вести мінометний обстріл міста.

Раніше сирійське командування повідомляло, що терористи почали відступати від Пальміри ще у п'ятницю вранці, 15 травня, після ряду авіаударів по основних місцях скупчення їхніх сил. Були ліквідовані десятки бойовиків і знищено понад 15 позашляховиків з кулеметами.

У четвер, 14 травня, бойовики «Ісламського держави» стратили 26 осіб — мешканців сусідніх із Пальмірою поселень. Терористи вирішили з ними розправитися через підозри у контактах із сирійською армією.