Путін нагадає Бушу і про НАТО, і про космос, і про Україну

У Сочі в президентській резиденції "Бочаров ручей" розпочалася зустріч президента РФ Володимира Путіна і глави американської держави Джорджа Буша.

Передбачається, що В.Путін і Дж.Буш обговорять проблеми ДЗЗСЄ і ПРО, розширення НАТО, а також ситуацію в Косово. За підсумками зустрічі глави держав підпишуть спільний документ "Про стратегічні рамки російсько-американських відносин", який стане "дорожньою картою" для нових президентів двох країн.

Як зазначили в російській делегації в Сочі, РФ сподівається не допустити паузи в російсько-американських відносинах, і тим більше їх відкату на тлі зміни керівництва двох країн. У цьому контексті Росія наголошує важливість підготовки спільного документа про так звані "стратегічні рамки" російсько-американських взаємин. Водночас російська сторона нагадує про наявність серйозних розбіжностей щодо протиракетної оборони (ПРО), про майбутній режим скорочення стратегічних озброєнь і виходу із зброєю в космос.

У делегації також нагадали про принципове неприйняття розширення НАТО на схід і втягування до альянсу України і Грузії.