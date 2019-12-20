Як імпічмент може зіграти на користь Трампу

Палата представників оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну. Трамп став третім лідером Сполучених Штатів, якому офіційно пред’явила звинувачення нижня палата Конгресу. До речі, попередні імпічменти нічим не закінчилися.

Ймовірність того, що Сенат підтримає імпічмент Трампа – нульова

Тепер питання імпічменту Трампа, згідно з процедурою, має бути розглянуте Сенатом Конгресу США. Ймовірність того, що Сенат підтримає імпічмент Трампа – нульова. Республіканці, які складають більшість у Сенаті, ніколи не проголосують проти власного президента, та ще й напередодні виборів.

Тому найбільш імовірний сценарій, за яким розвиватиметься історія з імпічментом, полягає в тому, що ця історія завершиться у Сенаті у січні-лютому 2020 року з подачі республіканців – вони зроблять все, щоб винести виправдувальний вирок Дональду Трампу.

Інший сценарій, більш нестандартний – якщо демократи затягнуть передачу питання імпічменту на розгляд Сенату до президентських виборів і розпочнуть її після листопада 2020 року.

Якщо імпічмент буде провалений, ця історія може навіть «додати балів» Трампу як кандидату в президенти США

Варіант, який би передбачав, що Трамп сам подасть у відставку на тлі цього скандалу та історії з імпічментом, як на мене, нереалістичний. Дональд Трамп – дуже впевнений у собі. Він – точно не та людина, які йде з посади під тиском і яка визнає помилки. Тому сам він не піде.

Ба більше, якщо імпічмент буде провалений, ця історія може навіть «додати балів» Трампу як кандидату в президенти США. Принаймні він точно розкручуватиме цю подію як власну перемогу – мовляв, всі звинувачення були обманом, і саме тому імпічмент провалився.

Вже зараз соціологія свідчить про те, що імпічмент жодним чином не вплинув на погляди і настрої прихильників Дональда Трампа. Хіба що його рейтинги дещо просіли в тих штатах, де населення все ще коливається, за кого голосувати. Але ця втрата рейтингів – дуже несуттєва. Позиції Трампа швидко відновляться, якщо імпічмент буде провалений.

Для демократів це буде особистим провалом. А, враховуючи те, що у них немає жодного сильного кандидата на противагу Трампу (Байден не рахується, його історія швидко завершилася), у демократів – доволі слабкі політичні позиції. Хоча аргументація щодо імпічменту у них краща, ніж у республіканців.

Найближчі рік-півтора США навряд чи будуть тісно співпрацювати з нашою державою

Для України, безумовно, будуть наслідки того, що вона, по суті, послужила роковим чинником для Трампа, бо саме через нашу країну заварилася історія з імпічментом. Ці наслідки вже є.

Головний полягає в тому, що Україна стала токсичною для Штатів. Тому найближчі рік-півтора США навряд чи будуть тісно співпрацювати з нашою державою. Тим більше, не йтиметься про якісь великі спільні проекти. Єдиний позитив цієї історії – це те, що ми не втратили двопартійну підтримку в Конгресі США.

З Держдепартаменту США і Адміністрації пішло багато кадрів (вони або пішли з посад, або були звільнені, або були скомпрометовані чи дискредитовані), які займалися українським напрямком – офіційних дипломатів і чиновників: Марі Йованович, Уїльям Тейлор, Курт Волкер, Джордж Кент тощо. Цей факт негативно вплине на рівень дипломатичних контактів між Вашингтоном і Києвом і ще більше ускладнить наші стосунки, які й до цього були не надто райдужними.

Для нашої дипломатії 2020 рік буде надскладним у відносинах з США

Сьогодні американо-українські відносини зводяться виключно до галузі безпеки. У Вашингтоні, як і раніше, розглядають Україну як оплот стримування Росії, і тому все ще нам допомагають. Але щойно цей фактор з якоїсь причини почне слабшати, наприклад, якщо Трамп піде на домовленості з Путіним, нам буде дуже складно.

Тому для нашої дипломатії 2020 рік буде надскладним у відносинах з США. Доведеться наполегливо працювати, щоб відродити підтримку і прихильність до себе.

Якщо на президентських виборах у США знову переможе Трамп, він не буде мститися Україні за всю цю неприємну історію. Але це вплине на рівень співпраці. Трамп і так скептично ставився і ставиться до України, тож в разі його перемоги українсько-американські відносини залишаться приблизно такими самими, як зараз. Нам буде складно відродити довіру до себе і спонукати Штати робити більше, ніж той мінімум, який вони роблять: військова допомога і політична підтримка.

Ілія Куса, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього