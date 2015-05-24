Підсумки Євробачення-2015: Австралія посіла 5 місце, а господарка-Австрія - останнє

У столиці Австрії, Відні завершилося голосування, яке визначило переможця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2015.

Перше місце зайняв Монс Зальмерлев зі Швеції з піснею Heroes. Шведський співак дізнався про свою перемогу ще до кінця голосування, оскільки його відрив від країни, що займає друге місце став занадто високим, повідомляє Новое время.

Друге місце посіла представниця Росії Поліна Гагаріна з піснею A Million Voices. Нагадаємо, що напередодні Євробачення 2015 в пресі виник скандал навколо номеру співачки і сукні, як у Дженніфер Лопес.

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Третє місце - учасники з Італії, група Il Volo з піснею Grande Amore.

Четверте місце - Лоїк Нотет (Бельгія) з композицією Rhythm inside.

П'яте місце - Гай Себастьян (Австралія) з піснею Tonight Again.

Повний список результатів:

1) Швеція

2) Росія

3) Італія

4) Бельгія

5) Австралія

6) Латвія

7) Естонія

8) Норвегія

9) Ізраїль

10) Сербія

11) Грузія

12) Азербайджан

13) Чорногорія

14) Словенія

15) Румунія

16) Вірменія

17) Албанія

18) Литва

19) Греція

20) Угорщина

21) Іспанія

22) Кіпр

23) Польща

24) Великобританія

25) Франція

26) Німеччина

27) Австрія

У фіналі конкурсу виступили представники 27 країн. Серед них 10 учасників, які пройшли у фінал під час першого півфіналу, а також 10 учасників з другого півфіналу. Також, без відбору у фінал пройшли Австрія, як переможниця минулорічного Євробачення, Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція і країна-дебютант Австралія. Вперше за 12 років Україна не приймає участі у конкурсі.

Нагадаємо, раніше букмекери назвали головних претендентів на перемогу в Євробаченні 2015.