США і Китай зі скандалом "ділять" острова Спратлі: штати закликали КНР залишити спірний регіон
Глава оборонного відомства США Ештон Картер закликав припинити будь-яку діяльність у спірних водах Південно-Китайського моря, так як це призводить до дестабілізації обстановки в регіоні.
Виступаючи на форумі з безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в Сінгапурі, Картер, зокрема, підкреслив, що дії Китаю йдуть врозріз з міжнародними нормами. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Китай наполягає на тому, що йому належить практично вся акваторія Південно-Китайського моря, на яку також претендують його сусіди. Територіальну приналежність островів архіпелагу Спратлі в південно-західній частині моря поряд з Китаєм оскаржують В'єтнам, Тайвань, Малайзія, Філіппіни і Бруней.
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Як повідомлялося раніше, китайські будівельники штучно збільшують площу деяких спірних островів, піднімаючи з морського дна тонни каміння і вивантажуючи їх на підводні скелі.
Глава Пентагону запевнив, що США будуть нарощувати свою присутність в регіоні, як в повітрі, так і на морі - "скрізь, де це дозволяє міжнародне законодавство".
Представник Пекіна на форумі в Сінгапурі вже назвав заяви Картера безпідставними і неконструктивними, додавши, що політика Китаю щодо островів "розумна і обґрунтована". А прес-секретар міністерства закордонних справ КНР попросила США "припинити провокаційні коментарі".